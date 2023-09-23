В Оренбурге задержан 20-летний наркоторговец, торговавший арбузами

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбурге 20-летний иностранный гражданин был задержан при хранении значительного количества героина. Данное лицо прибыло в Оренбург в начале сентября и первоначально работало на рынке по продаже арбузов.

Фото: Openverse

Во время ареста полиция обнаружила несколько пакетов с неустановленным веществом, спрятанных в сумочке этого человека. Дальнейшее расследование в их арендованной квартире привело к обнаружению дополнительных упакованных посылок. Последующая экспертиза подтвердила, что это вещество было героином, и было обнаружено, что оно присутствует в значительных количествах.

Возбуждено уголовное дело, и в настоящее время иностранный гражданин находится под стражей. В случае признания виновным 20-летнему наркоторговцу может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет.

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