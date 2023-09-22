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ФАС подозревает мелкооптовый топливный бизнес в завышении цен на нефтепродукты

1:26
Общество

Антимонопольное ведомство выявило признаки нарушений антимонопольного законодательства в деятельности некоторых нефтебаз в различных регионах. Елена Цышевская, начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы, недавно поделилась результатами проверки ведомством мелкооптовых топливных организаций, действующих на территории субъектов Российской Федерации.

ФАС подозревает мелкооптовый топливный бизнес в завышении цен на нефтепродукты
Фото: Openverse

Цышевская отметила, что деятельность некоторых нефтебаз вызывает обеспокоенность. Было замечено, что некоторые местные предприниматели, независимо от внешних обстоятельств, повышают цены на топливо в своих соответствующих районах. Эти действия представляют собой явные признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, Цышевская обсудила вопрос планового технического обслуживания НПЗ, которое часто совпадает с периодами пикового спроса. Федеральная антимонопольная служба предложила создать рабочую группу для регулирования графиков технического обслуживания на заводе, сообщает oilcapital.ru.

Кроме того, Цышевская затронула вопрос повышения стандартов биржевых продаж. ФАС выступает за существенное повышение этих стандартов, предлагая увеличить их до 15% для бензина и минимум на 13-14% для дизельного топлива.

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Топливные компании пожаловались на дефицит нефтепродуктов
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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