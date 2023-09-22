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HerBeauty.co исследует 6 типов улыбок: от ухмылки до фальшивой

2:20
Общество » Семья

Улыбаясь, мы выражаем свои чувства и мысли, но бывает, что за этим жестом кроются глубокие смыслы, не всегда видимые с первого взгляда. HerBeauty.co исследует шесть различных типов улыбок и раскрывает их тайны, помогая лучше понимать, что скрывается за каждой из них.

HerBeauty.co исследует 6 типов улыбок: от ухмылки до фальшивой
Фото: REX/Shutterstock

Ухмылка

Ухмылка не имеет отношения к радости или счастью. Люди, предпочитающие этот тип улыбки, могут быть склонны к эгоизму и самолюбию, считая, что они обладают глубоким пониманием жизни. Эта улыбка редко бывает искренней, и её следует избегать, если вы не хотите показаться высокомерным или эгоцентричным.

Улыбка с открытым ртом

Эта улыбка самая откровенная и искренняя. Она не скрывает ничего и передает радость в полной мере. Люди, улыбающиеся таким образом, действительно наслаждаются моментом и не стесняются выражать свои эмоции. Всё были бы счастливее, если бы мы улыбались так чаще!

Фальшивая улыбка

Фальшивая улыбка сразу бросается в глаза и обычно выдает попытку скрыть истинные чувства. Она может выглядеть вежливо и изысканно, но такая улыбка никогда не исходит от сердца.

Искренняя улыбка

Искренняя улыбка заразительна и говорит о том, что человек полон радости и удовлетворения. Она может осветить все вокруг и заставляет других улыбаться в ответ. Её трудно упустить, и она передает радость и доброту.

Улыбка с закрытыми губами

Это самый обыденный вид улыбки, который можно встретить повсюду. Она вежлива и не раскрывает настоящих чувств. Многие используют ее, чтобы скрыть свои эмоции, особенно при публичных выступлениях.

Уверенная улыбка

Эту улыбку демонстрируют, когда уверены в собственной ценности и прекрасности. Она происходит не из-за мнения других, а из глубокого убеждения в собственной великолепности. Такую улыбку можно видеть у тех, кто гордится собой!

Так что следует помнить, что каждая улыбка несет в себе свои собственные тайны и значения, и понимание этих нюансов может помочь лучше понимать других людей.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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