Минцифры: данные в приложении "Госуслуги" не заменят бумажных документов

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Данные в мобильном приложении "Госуслуг" не будут заменять бумажные документы и будут существовать параллельно с ними, как подтверждает сообщение от Минцифры РФ.

Фото: Минкомсвязь России

Ранее, в понедельник, президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который утверждает, что предоставление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал "Госуслуги", будет равнозначно предъявлению физических бумажных документов.

"Мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что использование приложения является добровольным, и существующие бумажные документы сохранят свой статус. Граждане по-прежнему смогут предъявлять бумажные документы без каких-либо ограничений.

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