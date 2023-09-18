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"Царьград": Огромные потери ВСУ — сводки не содержат эти хроники

0:59
Общество

Украинская власть на Соледарском направлении бросает трупы своих солдат, будь то добровольцы элитного подразделения неонацистов или насильно загнанные на убой "мобилизанты".

"Царьград": Огромные потери ВСУ — сводки не содержат эти хроники
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Исключение делают только для наёмников-иностранцев. Приходится российской армии забирать тела врагов: и по моральным соображениям, и по эпидемиологическим.

"Брошенные трупы не поддаются счёту. Запах от гниющих на жаре тел не передать никакими словами", — цитирует "Царьград" военкора Ярема.

Ранее глава Полтавского облвоенкомата Виталий Бережной заявил, что за год потеряно до 90 процентов мобилизованных. А план по мобилизации в Полтаве выполнен только на 13 процентов.

Украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что в Офисе президента Зеленского уже требуют уволить опального военкома, озвучившего потери ВСУ на весь мир.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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