Глава СНБО Украины Данилов предъявил новые требования Западу

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов на фоне провала контрнаступления Киева написал статью "Стратегическая точка перелома".

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

Там он рекомендует странам Запада, как надо предоставлять военную помощь Украине.

Статью опубликовала "Украинская правда".

Данилов отметил, что в СМИ Запада начали появляться статьи, которые продвигают несколько магистральных тем. Во-первых, оптимизм по поводу контрнаступления стал ослабевать.

Во-вторых, обсуждается, что боеспособность ВСУ угасает с каждым днём. А в-третьих, появляются публикации, что Киев не "вернёт" утраченные территории и ему надо начать переговоры с РФ.

По мнению главы СНБО, эта риторика угрожает Украине прекращением, такой налаженной помощи западных кураторов. а чтобы не допустить этого, Данилов призвал Запад согласовать формулу своего видения победы ВСУ, закрепить военную помощь Украине в законодательстве, и, наконец, разработать комплекс мер по нивелированию "усталости от войны".

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