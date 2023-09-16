Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов на фоне провала контрнаступления Киева написал статью "Стратегическая точка перелома".
Там он рекомендует странам Запада, как надо предоставлять военную помощь Украине.
Статью опубликовала "Украинская правда".
Данилов отметил, что в СМИ Запада начали появляться статьи, которые продвигают несколько магистральных тем. Во-первых, оптимизм по поводу контрнаступления стал ослабевать.
Во-вторых, обсуждается, что боеспособность ВСУ угасает с каждым днём. А в-третьих, появляются публикации, что Киев не "вернёт" утраченные территории и ему надо начать переговоры с РФ.
По мнению главы СНБО, эта риторика угрожает Украине прекращением, такой налаженной помощи западных кураторов. а чтобы не допустить этого, Данилов призвал Запад согласовать формулу своего видения победы ВСУ, закрепить военную помощь Украине в законодательстве, и, наконец, разработать комплекс мер по нивелированию "усталости от войны".
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