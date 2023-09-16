Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве

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По состоянию на 07:10 по московскому времени в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево произошли задержки и отмены в общей сложности 34 рейсов. Вот разбивка:

Фото: openverse

Аэропорт Внуково: четыре рейса были задержаны, а три отменены.

Аэропорт Домодедово: Восемнадцать рейсов были задержаны, а один отменен.

Аэропорт Шереметьево: Восемь рейсов были задержаны.

Эти сбои могут быть связаны с различными факторами, включая погодные условия, технические неполадки или другие эксплуатационные проблемы. Путешественникам рекомендуется уточнять у соответствующих авиакомпаний последнюю информацию об их рейсах.

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Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы