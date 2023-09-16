Более 30 рейсов задержано и отменено в Москве

По состоянию на 07:10 по московскому времени в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево произошли задержки и отмены в общей сложности 34 рейсов. Вот разбивка:
Аэропорт Внуково: четыре рейса были задержаны, а три отменены.
Аэропорт Домодедово: Восемнадцать рейсов были задержаны, а один отменен.
Аэропорт Шереметьево: Восемь рейсов были задержаны.
Эти сбои могут быть связаны с различными факторами, включая погодные условия, технические неполадки или другие эксплуатационные проблемы. Путешественникам рекомендуется уточнять у соответствующих авиакомпаний последнюю информацию об их рейсах.
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