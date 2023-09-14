На границах России будут проводить дезинфекцию машин из "заразных" стран

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Российской Федерации представило законопроект в Государственную Думу, который касается проведения дезинфекции въезжающих транспортных средств на автомобильных и смешанных пунктах пропуска через российскую границу.

Фото: Wikipedia

Этот шаг предпринимается в ответ на информацию, поступившую от зарубежных государств о выявлении инфекционных болезней у животных на их территориях.

На данный момент действующий закон "О ветеринарии" не включает в себя меры по дезинфекции автомобилей, въезжающих из стран, где обнаружены заразные болезни у животных. Закон определяет, что для предотвращения передачи инфекционных болезней животных из-за границы, Россельхознадзор и Министерство обороны России организуют пограничные ветеринарные контрольные пункты, но не устанавливают конкретные положения о дезинфекции.

Согласно предложенному проекту закона, Россельхознадзор будет обязан проводить дезинфекцию автомобилей на пунктах пропуска при граничных переходах, если поступит информация от международных организаций или компетентных органов иностранных государств, смежных с Россией, о возникновении инфекционных болезней у животных на их территориях. Дезинфекция будет осуществляться до полного устранения инфекционных болезней у животных в этих странах.

Планируется, что данный закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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