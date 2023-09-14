Врач Энгл объяснила, зачем люди закрывают глаза при сексе — чувство тревоги

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Закрытые глаза при половом акте не означают что-то плохое, заявила сертифицированный сексолог и эксперт по интимным отношениям Джиджи Энгл. Чаще это попытка сосредоточиться на ощущениях, однако, может быть и более тревожная подоплёка.

Фото: alteregoo.ru

По словам Энгл, некоторые люди таким образом стараются побороть волнение и тревогу.

"Возможно, человек просто привык закрывать глаза и делает это автоматически, — пояснила врач Metro. — Чувствовать дискомфорт из-за этого — нормально. Но спросите себя, почему вы его чувствуете".

Как уточнила Энгл, данный факт чаще тревожит партнёра, чем самого пациента. Однако, закрытые глаза также могут означать, что человек не ощущает достаточной близости, доверия или эмоциональной связи.

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