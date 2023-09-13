В четверг состоится очередное заседание правительства России, на повестке дня которого находятся несколько важных социальных вопросов, включая поправки к Жилищному кодексу РФ.
Согласно сопроводительным материалам, положения этого документа направлены на обеспечение полного решения проблемы жилищных нужд граждан, признанных малоимущими, находящихся в списках нуждающихся в жилье и являющихся собственниками аварийного жилого помещения. Эти изменения выполняют решение Конституционного суда РФ.
Также на повестке дня обсуждаются поправки к закону "О потребительском кредите" с целью защиты прав и интересов заемщиков.
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