Американский боец Джефф Монсон получил депутатский мандат Башкортостана

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Известный американский боец смешанных боевых искусств Джефф Монсон, который в феврале текущего года отказался от своего американского гражданства, присоединился к партии "Единая Россия" и стал депутатом Башкортостанского регионального отделения, согласно информации, представленной газетой "ЕР-Башкортостан".

Фото: Openverse

Подчеркнем, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство и стал депутатом совета Красногорского городского округа в Московской области от партии "Единая Россия". В 2021 году он также открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга в Уфе.

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