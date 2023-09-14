Роспотребнадзор предупредил югорчан о распространении опасной инфекции

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о распространении очень заразного инфекционного заболевания. Медицинские специалисты призывают граждан пройти вакцинацию.

Фото: openverse.org

В соответствии с данными агентства, случаи заболевания корью стали регистрироваться все чаще. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность при путешествиях. Прежде всего, следует рассмотреть вопрос о вакцинации. Также необходимо тщательно изучить эпидемиологическую ситуацию в других регионах и странах. Гражданам, которые заметили первые признаки заболевания, включая высыпания, следует немедленно обратиться к врачу и оставаться дома.

"Если у вас есть медицинские противопоказания к введению вакцины или хотите узнать свой иммунный статус к кори, то можно провести исследование сыворотки крови на наличие иммуноглобулина класса G", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Югре также отмечается увеличение числа случаев ОРВИ и гриппа, и ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной.

Ранее Pravda.ru сообщила, что в Нижегородской области корью заболели сразу почти 100 человек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.