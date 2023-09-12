Врачи рекомендуют людям с дефицитом массы тела включить в свой рацион такие продукты, как каши, крупы, макароны, выпечку, фрукты, авокадо, семечки и жирную рыбу. Эти советы дала врач-эндокринолог и врач-диетолог Армине Афонина из клиники "СМ-Клиника".
Дефицит массы тела определяется по индексу массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение веса к росту в квадрате. Если ИМТ меньше 18,5, это может указывать на дефицит массы тела. Врачи рекомендуют использовать онлайн-калькуляторы для более точного расчета.
Поддержание нормального веса важно для предотвращения различных проблем, таких как снижение иммунитета, усталость, депрессия, мышечная слабость и другие. Долгосрочный дефицит массы тела может привести к развитию различных заболеваний, включая остеопороз и бесплодие.
Основными причинами дефицита массы тела могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, глистные инфекции, дисбаланс калорий и психологические факторы. В случае дефицита массы тела рекомендуется обратиться к врачу эндокринологу и гастроэнтерологу для диагностики и лечения.
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