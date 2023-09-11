В Северной Осетии реконструируют старый терминал аэропорта Владикавказа

1:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Северной Осетии приступили к реконструкции старого терминала аэропорта Владикавказа, и план строительства будет представлен к середине октября, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии после профильного совещания. По замыслу властей, на месте старого комплекса будет построен терминал для международных рейсов.

Фото: Openverse

Сергей Чалов, генеральный директор ОАО "Международный аэропорт "Владикавказ", объявил о начале проектирования международного пункта пропуска. Отмечено, что на этот проект из федерального бюджета выделено 50 миллионов рублей, и подрядчик уже заключил договор. Главная цель на данный момент — согласование концепции пункта пропуска, которая должна быть представлена проектировщикам к середине октября.

В настоящее время как внутренние, так и международные вылеты осуществляются из нового терминала аэропорта, который был открыт в конце 2022 года. Старое здание аэропорта, построенное более 40 лет назад, в настоящее время не используется для обслуживания пассажиров. При этом поток туристов в регион продолжает расти, особенно в свете строительства новых туристических комплексов и горнолыжного курорта.

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В Северной Осетии открыли новый терминал международного аэропорта «Владикавказ»