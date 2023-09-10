Российские космонавты побьют рекорд пребывания на МКС

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин планируют установить новый рекорд по длительности пребывания на Международной космической станции (МКС), сообщает Роскосмос.

Фото: Openverse

Согласно официальной информации, они превзойдут достижение Петра Дуброва, который провел на МКС 355 суток, 3 часа, 45 минут и 21 секунду. Этот рекорд будет побит в точности в 20:40:11 по московскому времени.

Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио прибыли на МКС в сентябре 2022 года. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023 года из-за обнаруженной разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. Для их возвращения на орбиту был использован беспилотный корабль "Союз МС-23".

На данный момент самым долгим космическим полетом среди россиян является полет Валерия Полякова, который пробыл на орбитальном комплексе "Мир" целых 437 суток, 17 часов, 58 минут и 17 секунд.

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