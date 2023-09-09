Исследование показало, что средний чек у мужчин в магазинах одежды выше, чем у женщин

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", в период с июня по август текущего года, средний чек мужчин при покупках в магазинах одежды и обуви составил 9 928 рублей, тогда как женщины в среднем расходовали 4 985 рублей. Несмотря на то, что большинство покупок в данной категории совершают женщины (64% против 36% у мужчин), средний чек у последних значительно выше.

Фото: openverse

В сфере парфюмерии и косметики 75% покупок по картам банка приходится на женщин, а остальные 25% — на мужчин. Средний чек при приобретении парфюма или косметики у мужчин составил 3 265 рублей, в то время как у женщин он составил 2 248 рублей.

Подобная динамика наблюдается и в сфере парикмахерских и салонов красоты. 59% операций по картам банка там совершают женщины, а 41% — мужчины. Тем не менее, средний чек "женских" услуг незначительно выше, составляя 2 712 рублей по сравнению с "мужским" средним чеком в размере 2 432 рублей.

Исследование проведено экспертами "Русского стандарта", которые проанализировали количество операций и средние чеки в различных сегментах розничных продаж, учитывая пол клиентов, в летний период 2023 года.

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Как увеличить продажи в магазине одежды