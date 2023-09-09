Умер "звёздный" пластический хирург Отари Гогиберидзе

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

"Звёздный" пластический хирург Отари Гогиберидзе скончался в Москве после перенесённого коронавируса на 53-м году жизни. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на бывшую супругу врача бизнесвумен Яну Лапутину.

Фото: ВКонтакте

По её словам, бывший муж очень долго восстанавливался после болезни, но не смог справиться с последствиями.

Гогиберидзе — пластический хирург с 28-летним опытом. В своё время доктор работал со многими известными персонами. В частности, он поработал над грудью жены Дмитрия Диброва Полины.

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