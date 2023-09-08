Депутат Госдумы предложил отменить плату за проезд одной остановки в транспорте

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы России Борис Чернышов обратился к министру транспорта, Виталию Савельеву, с предложением отменить оплату проезда на одну остановку в городском наземном транспорте. Он высказал это предложение и журналистам.

Фото: Wikipedia

"Я считаю, что нужно отменить плату за проезд на одну остановку в городском наземном транспорте и не применять к этому административные штрафы", — подчеркнул он.

Чернышов объяснил свое предложение тем, что бывают ситуации, когда салоны автобусов или трамваев переполнены, и пассажирам, которым нужно проехать всего одну остановку, сложно успеть оплатить проезд. При этом он подчеркнул, что это не освобождает пассажиров от административной ответственности за безбилетный проезд.

Депутат также отметил, что не всегда возможно пройти остановку пешком, особенно учитывая физическое состояние или ограниченное время. При этом стоимость проезда в общественном транспорте постоянно растёт, что делает данное предложение еще более актуальным.

На данный момент Борис Чернышов работает над разработкой соответствующего законопроекта, сообщает "Лента.ру".

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