Член СПЧ Ахмедова: Предателю Кузьминову эти деньги надо ещё как-то потратить

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Имя лётчика-предателя, перегнавшего российский вертолёт Ми-8 с аэродрома Курска на Украину, станет нарицательным.

Фото: "Soviet Helicopter Mil' Mi-8. Советский вертолет Миля Ми-8." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Теперь Максима Кузьминова народ России внесёт в один ряд с Власовым, Каминским и Тонькой-пулемётчицей, для издания RT пишет член СПЧ Марина Ахмедова.

"Кузьминов хвастал, что получил за измену Родине 500 тысяч долларов. Но эти деньги ещё надо где-то потратить. Купить дом там, где никто не знает, что ты — предатель, и соседи не видели твоего лица. А Кузьминова показали всему миру… Предатели — везде меченые", — отмечает журналистка.

По её словам, их нигде их не принимают и на них все показывают пальцем. А деньги не приносят предателям счастья, поскольку новую биографию на "иудины сребреники" не купишь, подытожила Ахмедова.

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