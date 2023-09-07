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В Санкт-Петербурге появился первый знак, запрещающий движение электросамокатов

1:29
Общество

Первые знаки, запрещающие движение на всех видах индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, были установлены 6 сентября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. За процессом установки этих знаков "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" стоял заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

В Санкт-Петербурге появился первый знак, запрещающий движение электросамокатов
Фото: openverse.org

Планируется установить еще 15 подобных знаков в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, чтобы ограничить движение электросамокатов от Сенатской площади до Дворцового проезда.

Дмитрий Ваньчков пояснил, что выбор пал на Адмиралтейскую набережную, так как это популярное место среди туристов, особенно в летний период. Запрет на движение на электросамокатах был введен с целью обеспечения безопасности как пешеходов, так и пользователей самокатов, сообщает "Агентство Бизнес Новостей". Также рассматривается возможность установки подобных знаков на Дворцовой набережной, и будущие решения будут приниматься в зависимости от обстановки.

Заместитель председателя Комитета по транспорту подчеркнул, что установка таких запрещающих знаков на определенных участках осуществляется с одной целью — обеспечить безопасность движения как пешеходов, так и пользователей электросамокатов.

Индивидуальные средства мобильности, игнорирующие эти знаки, подвергаются штрафу в размере 500 рублей.

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В Петербурге для электросамокатов введут новые ограничения
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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