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Царьград: Миллионы на убийство русских — Киев официально зарабатывает в РФ

Общество

Киевская власть в России зарабатывает огромные деньги на продаже водки.

Царьград: Миллионы на убийство русских — Киев официально зарабатывает в РФ
Фото: openverse

В феврале депутат ГД РФ Дмитрий Гусев потребовал от интернет-магазинов РФ запретить поставку водки "Хортиця" (украинского олигарха Евгения Черняка) и остальных товаров с Украины.

Черняк открыто спонсирует армию Украины: систематически закупает и передаёт боевикам оружие, обмундирование, продовольствие и медикаменты. Он сам активно пишет об этом в социальных сетях, хвастаясь крупными суммами.

Итак, "Хортицы" уже нет, зато есть в продаже водка "Хорта", про которую говорится, что якобы произведена она в РФ, но даже надпись на этикетке не отличить "Хортицы".

Производит её отечественное предприятие, а по данным ЕГРЮЛ, учредителем данного спиртового завода в Мытищах является некий Александр Беспалов, а также кипрский офшор AMG-77 Investment Ltd.

Компания Черняка Global Spirits тоже входит в AMG-77, и об этом знает вся Незалежная. А значит, наши магазины как продавали алкоголь Черняка, так и продают, пишет "Царьград". А тот факт, что миллиарды утекают на офшоры украинца, который потом покупает оружие для ВСУ — это стечение обстоятельств, спрашивает издание?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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