Дорогу под Ярославлем "отремонтировали" мусором

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тутаеве, Ярославская область, жителей разочаровал "ремонт" дороги, который, по их мнению, выполнили местные власти. Огромные ямы были просто засыпаны обломками кирпичей, пластиковыми бутылками и даже бытовым и строительным мусором. По словам местных жителей, дорога уже ранее представляла опасность для движения, но после так называемого "ремонта" ситуация только ухудшилась.

Фото: openverse.org

Администрация Тутаевского района отказалась отвечать за этот ремонт и пообещала очистить дорогу от всех накопившихся мусорных отходов, сообщает "За рулем". По мнению местных властей, сами жители сделали попытку устранить ямы.

"Если человек ежедневно пользуется этой дорогой, он никогда бы не позволил сделать так… Если бы сами жители взялись за это, хотя бы использовали кирпичи… А бытовой мусор, такие как пакеты и бутылки, они не бросали бы…" — возмущенные жители пишут об этом в социальных сетях.

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