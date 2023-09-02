Итальянцы потрясены убийством медведицы, которая была всеобщей любимицей

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Итальянская медведица по имени Амарена, прожившая вместе со своими медвежатами в национальном парке Абруццо, была застрелена местным жителем после того, как она попыталась перелезть через ограду его дома, как сообщает The Independent.

Фото: CreativeCommons

Мужчина утверждает, что начал стрелять из страха. Однако местные жители утверждают, что Амарена никогда не представляла угрозу для людей, хотя время от времени она и ее медвежата покидали пределы парка и бродили по окрестностям.

Органы управления парка признают, что ранее медведица Амарена наносила ущерб посевам и домашним животным в соседней деревне Сан-Себастьяно-деи-Марси. Один из ее медвежат даже совершил "налет" на местную пекарню и съел партию свежеиспеченных печенек.

Мужчина, убивший Амарену, утверждает, что он взял ружье из чувства страха, увидев дикое животное, перепрыгивающее через забор его дома. После выстрела, который оказался смертельным для медведицы, двое ее медвежат скрылись, и в настоящее время их активно разыскивают.

Министр окружающей среды Италии, Джильберто Пикетто-Фратин, подчеркнул необходимость принятия мер для защиты медвежат. Амарена принадлежала к подвиду апеннинских бурых медведей, находящихся на грани исчезновения. В национальном парке Абруццо насчитывается не более 60 животных этого вида.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Италии мужчина убил медведицу Амарену, оставив детенышей без матери…