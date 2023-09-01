Психолог напомнила, что в первые две недели учебного года школьников нельзя перегружать

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Детский психолог Варвара Кокурина в беседе с Pravda.Ru напомнила, что для того, чтобы начало учебного года для школьника было лёгким, ребёнка нельзя загружать по полной программе с первых же дней.

Фото: Openverse

Также родителям обязательно нужно следить за режимом труда и отдыха детей, уверена специалист.

"Нужно соблюдать режим дня, режим труда и отдыха. И не перегружать с первых дней, а постепенно вводить нагрузку. Плюс к этому не вести ребёнка на все кружки сразу, а постепенно вводить нагрузку и кружки, дать ему возможность к этому адаптироваться", — посоветовала Кокурина.

Эксперт добавила, что самое важное для любого ребёнка в этот непростой период — внимание и любовь родителей.

Адаптационный период после лета для школьников за исключением первоклассников составляет две недели, считает психолог.

"Адаптация занимает недели две, не больше. Дальше уже надо втягиваться окончательно. В течение 2-3 недель просто тихонечко увеличиваем режим и входим в более четкий режим. Задача — войти в режим", — напомнила Кокурина.

Эксперт добавила, что у первоклассников, в отличие от всех остальных, адаптация длится намного дольше, от полугода до года.

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