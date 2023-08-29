Мурашко сообщил о зачислении 29 тысяч студентов на бюджет в российские медвузы

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

В текущем году более 28 900 студентов успешно приняты на медицинские факультеты российских медицинских университетов. Сравнивая с предыдущим годом, конкурс на государственные финансированные места увеличился на 15%. Эти данные были озвучены главой министерства здравоохранения Михаилом Мурашко.

"Конкурс составил 12 человек на место в этом году — это на 15% на бюджетные места больше, чем в прошлом году. В общей сложности в медицинские вузы на врачебные специальности зачислено почти 29 тыс. человек", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что привлекательность медицинских специальностей значительно возросла благодаря новым социальным программам, которые были внедрены в настоящее время.

Согласно словам Мурашко, поступающие в университеты проявляют высокую подготовку.

"Более 500 олимпиадников приступили к обучению на первом курсе медицинских факультетов в этом году", — добавил министр.

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