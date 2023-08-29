Верховный Суд РФ разрешил увольнять сотрудников, выпивающих на рабочем месте

2:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховный Суд Российской Федерации разрешил увольнять сотрудника, явившегося на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения, даже без проведения медицинского освидетельствования. Такое решение было принято судебной коллегией по гражданским делам.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Судебным прецедентом стало дело о том, как один из слесарей-сборщиков завода "Красный Октябрь" в Санкт-Петербурге, специализирующегося на создании силовых агрегатов для вертолётов, появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник, ответственный за соблюдение трудового режима, составил акт о замеченном нарушении, отметив состояние опьянения.

Сам слесарь не смог написать подробное объяснение, оставив лишь надпись на акте: "Прошу прощения! Признаю, ч-то ошибся!".

Начальник предприятия направил сотрудника на медицинское освидетельствование, но не предоставил ему транспорт и не оплатил процедуру. Сотрудник отказался оплачивать медицинское освидетельствование стоимостью 1600 рублей. В результате его уволили, однако он обратился в суд. Он утверждал, что руководство предприятия не имело достаточных доказательств его состояния опьянения, и что запись в акте была сделана под давлением.

Он требовал не только восстановления на работе и выплаты за пропущенное время, но и компенсации за моральный ущерб, поскольку ситуация негативно сказалась на его здоровье, вызвав бессонницу и стресс.

Суды всех трех инстанций поддержали его и восстановили его на работе, отметив, что не было достаточных доказательств для увольнения по указанной статье. Однако предприятию пришлось обратиться в Верховный Суд РФ, чтобы защитить свои интересы.

Суд указал на то, что состояние опьянения работника может быть подтверждено не только результатами медицинского освидетельствования, но и другими представленными в суде доказательствами.

Также суд напомнил, что работник не имеет права появляться в состоянии опьянения на своем рабочем месте или на территории организации-работодателя, где ему предстоит выполнять свои трудовые обязанности.

В итоге Верховный Суд отменил решения о восстановлении на работе и направил дело на повторное рассмотрение.

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