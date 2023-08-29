На питерском Серафимовском кладбище, предположительно, начали готовиться к похоронам Пригожина

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

После подтверждения Следственным комитетом того, что Евгений Пригожин и несколько высокопоставленных чиновников из частного охранного предприятия "Вагнер" находились на борту самолета, разбившегося в Тверской области, появились подробности организации похорон бизнесмена и его коллег. Трагическая авиакатастрофа унесла их жизни, вызвав дискуссии о месте их последнего упокоения.

Фото: openverse

Первоначальные обсуждения были сосредоточены вокруг Мытищ, Московская область, где находится пантеон "Героев России". Однако, по сообщениям инсайдеров, семья выбрала местом захоронения Санкт-Петербург, родной город Евгения Пригожина.

Рассматривались различные места, в том числе Богословское кладбище, где похоронены такие известные личности, как Виктор Цой и Михаил "Горшок" Горшенев. Также упоминалось Смоленское кладбище на Васильевском острове, учитывая связи Пригожина с этим районом.

Однако чаще всего в средствах массовой информации упоминалось Серафимовское кладбище. В Приморском районе Санкт-Петербурга, где расположено кладбище, произошли значительные перебои в движении транспорта. Въезды были перекрыты дорожной полицией, а журналисты размещены неподалеку.

Серафимовское кладбище является одним из старейших в городе и предназначено для почитаемых людей. Там похоронены известные личности, в том числе родители Владимира Путина и родственники Виталия Мутко. Он известен своей связью с военными деятелями, сражавшимися за Россию, включая аллею, посвященную подводной лодке "Курск".

Хотя место похорон официально не разглашается, повышенное присутствие машин дорожной полиции вокруг Серафимовского кладбища вызвало у жителей спекуляции о его значимости.

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