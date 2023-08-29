Билеты на поезд можно будет купить по старым документам в течение 90 дней

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно обновленным правилам перевозок пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом, пассажиры смогут приобретать билеты на поезда, даже если срок действия их паспорта или свидетельства о рождении истек, в течение 90 дней на основании этих документов.

Фото: Wikipedia

Эти правила вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в правилах определен перечень документов, которые будут приниматься для приобретения билетов на поезда дальнего следования. Среди принимаемых документов — паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет, удостоверение личности военнослужащих и моряков РФ, военный билет, удостоверение личности осужденных и другие.

Кроме того, с 1 сентября будет запрещена высадка несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых, не имеющих билета. Билетные контролеры или члены поездной бригады должны будут передавать ребенка представителям правоохранительных органов.

В Федеральной пассажирской компании отметили, что с 1 сентября также изменятся правила перевозки домашних животных. Мелких собак без ящика или контейнера можно будет перевозить только по правилам для крупных собак, что предполагает резервирование отдельного купе.

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Купить билет на поезд можно за 90 дней