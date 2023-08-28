"Вкусно - и точка" начала продажи игрушек в детских наборах

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" представила комбинированные наборы "Кидз Комбо" для детей, в которые входят игрушки. Согласно объявлению компании, эти наборы будут доступны во всех точках сети до 31 августа.

Фото: openverse

Детские наборы с игрушками стало можно заказать с 24 августа в некоторых торговых точках сети, в том числе в тех, которые предлагают услуги доставки. К 31 августа эти наборы будут доступны во всех заведениях сети по всей стране.

В первой коллекции игрушек представлены персонажи популярного российского мультсериала "Лео и Тиг". В будущем компания планирует представить новые коллекции игрушек под различными лицензиями на мультфильмы.

"Вкусно и точка" — известная сеть ресторанов быстрого питания в России, работающая в 64 регионах по всей стране, в 2022 году она сменила "Макдональдс". В настоящее время у неё по стране работает более 860 точек.

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