В ЕГЭ по истории включили задания, связанные с СВО

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Задания, связанные с проведением специальной военной операции (СВО) на территории Украины и последующим включением новых регионов в состав Российской Федерации, внесены в структуру единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории на 2024 год. Примеры таких заданий представлены в демонстрационном варианте экзамена, опубликованном на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

К примеру, в рамках задания №5 участникам теста предлагается установить соответствие между определенными историческими событиями и конкретными личностями, связанными с этими событиями. Среди представленных событий будет включена специальная военная операция (СВО), а среди участников - командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), гвардии полковник Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артиллерийским обстрелом на трассе между Горловкой и Ясиноватой.

В задании №2 выпускникам необходимо будет упорядочить ряд исторических событий в хронологической последовательности. Среди этих событий включено заключение договоров о присоединении Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей к составу Российской Федерации.

Как утверждено ранее в Рособрнадзоре, включение заданий, связанных с военной операцией и изменениями в границах территории, в ЕГЭ по истории станет актуальным после внедрения соответствующих учебных пособий во все образовательные учреждения России. Министр образования Российской Федерации Сергей Кравцов поделился информацией о том, что новый учебник для учащихся 10-11 классов, включающий материалы о специальной военной операции, уже разработан. По его словам, учебники для 11-х классов будут распространены по всем школам страны до 1 сентября.

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