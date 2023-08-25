Урал столкнется с заморозками в конце августа

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На территории Европейской части России ожидаются низкие температуры. Особенно сложная ситуация складывается на Урале, по словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, сообщает nashgorod.ru.

Фото: Wikipedia

По его утверждению, заморозки в конце августа наблюдаются крайне редко, раз в 10-13 лет. Метеорологи из филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии сообщают, что ночью с пятницы на субботу в южных муниципалитетах Тюменской области термометры покажут от 0 до -3 градусов, местами ожидается туман. Днем 26 августа ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.

В воскресенье, 27 августа, ночная температура воздуха опустится до +4…+9 градусов, а днем поднимется до +16…+21 градуса. Местами ожидаются дожди, а скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. В последний понедельник августа погода существенно не изменится: ожидаются кратковременные дожди, ночью будет от +5 до +10 градусов, а днем температура поднимется до +16…+21 градуса.

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