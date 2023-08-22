Политолога Сергея Маркова насторожило то, что информацию о снятии с должности Сергея Суровикина до общественности донёс иноагент Алексей Венедиктов*.
Марков обратил внимание на то, что новость об оставке главы ВКС Сергея Суровикина исходит от человека с иноагентским статусом.
"Иностранные агенты" имеют прямой доступ в Кремль. И "иностранным агентам" безоговорочно доверяют российские СМИ. Так?" — задался вопросом политолог.
Политический эксперт поражён тем, что Венедиктов* опередил журналистов-патриотов. Марков предположил, что глава оппозиционного СМИ "реально вхож в Кремль".
"А снимите уже тогда с Венедиктова этот знак "иностранный агент". Раз он самый свой в Кремле журналист России", — предложил Марков.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость об оставке Суровикина.
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