Маркова удивило, что новость об отставке Суровикина сообщил "вхожий в Кремль" иноагент

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолога Сергея Маркова насторожило то, что информацию о снятии с должности Сергея Суровикина до общественности донёс иноагент Алексей Венедиктов*.

Фото: "File:Farewell to Roman Filipov 12.jpg" by Министерство обороны Российской Федерации (Вадим Савицкий) is licensed under CC BY 4.0.

Марков обратил внимание на то, что новость об оставке главы ВКС Сергея Суровикина исходит от человека с иноагентским статусом.

"Иностранные агенты" имеют прямой доступ в Кремль. И "иностранным агентам" безоговорочно доверяют российские СМИ. Так?" — задался вопросом политолог.

Политический эксперт поражён тем, что Венедиктов* опередил журналистов-патриотов. Марков предположил, что глава оппозиционного СМИ "реально вхож в Кремль".

"А снимите уже тогда с Венедиктова этот знак "иностранный агент". Раз он самый свой в Кремле журналист России", — предложил Марков.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость об оставке Суровикина.

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