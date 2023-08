Your browser does not support the audio element.

Российские власти готовят "мягкую" блокировку YouTube с помощью сервиса от Ростелекома, который будет фильтровать контент видеоплатформы в соответствии с актуальными законами. Насколько это реально и какие каналы могут попасть под фильтр, объяснил в беседе с Pravda.Ru директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.