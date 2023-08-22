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Эксперт Завалишин: заблокировать YouTube с помощью сервиса от Ростелекома технически возможно

1:05
Общество

Российские власти готовят "мягкую" блокировку YouTube с помощью сервиса от Ростелекома, который будет фильтровать контент видеоплатформы в соответствии с актуальными законами. Насколько это реально и какие каналы могут попасть под фильтр, объяснил в беседе с Pravda.Ru директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

Эксперт Завалишин: заблокировать YouTube с помощью сервиса от Ростелекома технически возможно
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

По словам эксперта, технически такую задачу реализовать можно.

"Однако в принципе YouTube может попробовать с этим бороться, то есть изменить способ передачи контента таким образом, чтобы фильтрация была невозможной", — отметил специалист.

По его мнению, под запрет в России может попасть тот или иной контент по решению суда. Но терять платформу как реально богатый источник информации, конечно, очень бы не хотелось.

"Если действительно не начнётся война YouTube против этого метода фильтрации, и он реально заработает, то это решит возникшую проблему неисполнения YouTube законов на территории Российской Федерации", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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