Политолог Сергей Марков заявил, что в Екатеринбурге побоялись вскрывать заложенную комсомольцами полвека назад "капсулу времени".
Марков отметил, что содержимое записки с посланием потомкам в Екатеринбурге предпочли пока не делать достоянием общественности. Записку сначала передадут историкам, потом предоставят для изучения начальникам. Только потом информацию из капсулы смогут показать обществу.
"Достали, но не раскрыли. Потому что стыдно", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что наши предки возлагали на нас надежды, которые мы не оправдали.
Ранее Сергей Марков рассказал, какой урон имиджу России в глазах мирового сообщества нанесло крушение АМС "Луна-25".
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