Марков рассказал, что стыд не позволил вскрыть "капсулу времени" в Екатеринбурге

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков заявил, что в Екатеринбурге побоялись вскрывать заложенную комсомольцами полвека назад "капсулу времени".

Фото: "Капсула времени. Парк Перовского. Оренбург 04" by Козлов Михаил is marked with CC0 1.0.

Марков отметил, что содержимое записки с посланием потомкам в Екатеринбурге предпочли пока не делать достоянием общественности. Записку сначала передадут историкам, потом предоставят для изучения начальникам. Только потом информацию из капсулы смогут показать обществу.

"Достали, но не раскрыли. Потому что стыдно", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что наши предки возлагали на нас надежды, которые мы не оправдали.

Ранее Сергей Марков рассказал, какой урон имиджу России в глазах мирового сообщества нанесло крушение АМС "Луна-25".

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