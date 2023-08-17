Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В рамках этих проверок осуществлялись исследования готовых блюд и продуктов питания, включая лабораторные тесты на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим параметрам. Об этом сообщает gorod55.ru.

Фото: Павел Леденёв Общественное достояние

Проверялись калорийность, химический состав, температура поданных блюд и соответствие меню заявленному плану питания.

Омское управление Роспотребнадзора сообщает, что в 614 образовательных учреждениях (72,3%) были выявлены нарушения. В то время как лишь 235 школ (27,7%) не имели никаких нарушений.

В связи с обнаруженными нарушениями было составлено 622 протокола об административных правонарушениях. Среди них 605 представляли предупреждения, и 17 — штрафы на общую сумму 143 000 рублей.

За предыдущий учебный год также были проведены проверки поставщиков пищевых продуктов и операторов питания в образовательных учреждениях. В ходе этих проверок 172 проводились с лабораторными анализами. Из 159 поставщиков 13 не обладали собственными складскими помещениями. Отбор образцов продуктов от них производился прямо в момент доставки в учебное заведение.

По результатам проверок выяснилось, что у 88 операторов были выявлены нарушения, что составляет 50,9% от общего их числа. Всего было составлено 102 протокола, вынесено 88 постановлений, из них 74 — предупреждения и 14 — штрафов на сумму 185 000 рублей.

Контроль над питанием в образовательных учреждениях будет продолжен и в следующем учебном году.

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Проверка питания в омских школах