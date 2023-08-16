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Роспотребнадзор напомнил об основных требованиях к школьной экипировке

1:29
Общество

В передаче "Салям" в Роспотребнадзоре Башкирии разъяснили ключевые требования к подготовке детей к школе.

Роспотребнадзор напомнил об основных требованиях к школьной экипировке
Фото: скриншот видео / телеканал "БСТ"

Согласно информации, предоставленной Региной Акмаловой, руководителем отдела внешних коммуникаций управления Роспотребнадзора в Башкирии, вес рюкзака для первоклассников и второклассников не должен превышать 1,5 кг. Для старших школьников, до пятого класса включительно, максимальный допустимый вес составляет 2 кг, сообщает mkset.ru.

Школьный портфель должен быть изготовлен из водонепроницаемой ткани и обязательно оснащен светоотражающими элементами и широкими лямками. Также есть специфические требования к жесткости спинки ранца.

Кроме того, состав школьной формы должен включать в себя натуральные ткани, способствующие естественной вентиляции кожи и отводу лишней влаги. Для сменной обуви также рекомендуется выбирать натуральные материалы, такие как кожа, плотная ткань или нубук.

Продавец обязан предоставлять все необходимые документы по требованию покупателя. Кроме того, можно самостоятельно проверить соответствие заявленного качества при помощи специального приложения.

Регина Акмалова также напомнила о том, что школьную одежду и рюкзаки можно вернуть или обменять в течение 14 дней с момента приобретения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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