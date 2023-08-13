МВД: третий обвиняемый в избиении инвалида-участника СВО сам пришёл в полицию

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что 43-летний житель села Нерчинский Завод Забайкальского края, обвиняемый в избиении участника СВО, сам сдался полиции.

Фото: МВД Казахстана

Неделю назад мужчина вместе с двумя подельниками напал на военнослужащего, вернувшегося из зоны спецоперации, где он потерял ногу. Преступники не только избили ветерана, но и повредили его машину.

"Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции", — цитирует заявление МВД РФ издание РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двоих нападавших по горячим следам, а третий был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

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