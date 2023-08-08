Граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", смогут получить единовременную выплату в честь 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады.\r\n\r\nМинтруд России представил проект указа, который ставит задачу о наградах и уважении к тем, кто выстоял в тяжелейших условиях окружения.\r\n\r\nМинистерство труда и социальной защиты России разработало предложение, по которому граждане, которые были награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", смогут получить единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.&nbsp;\r\n\r\nСобытие, которое стало одним из ключевых в истории России и мировой военной истории, связано с освобождением Ленинграда от длительной блокады в 1944 году. Город смог выстоять и победить врага, несмотря на почти 900 дней тяжелейших испытаний. Это был настоящий подвиг, память о котором должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение.\r\n\r\nЕдиновременная выплата будет доступна обладателям медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда", которые проживают в различных регионах, таких как Россия, Латвия, Литва, Эстония, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Общее количество граждан, имеющих право на выплату, составляет 62 598 человек.\r\n\r\nСогласно проекту указа, выплата в размере 50 тысяч рублей будет произведена в период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Этот период подобран с учетом даты освобождения города от блокады, которое будет отмечаться 27 января 2024 года. Такой подход позволит достойным образом отметить важное событие в истории России.\r\n\r\nЛенинград остается в истории как город, который устоял перед испытаниями блокады и показал выдающийся пример мужества и выдержки. Около 800 тысяч горожан из 3 миллионов, находившихся в городе и пригородах на момент блокады, смогли пережить голод, бомбежки и артобстрелы. Однако жертвы были неизбежными, и от 641 тысячи до 1,5 миллиона человек погибли от недостатка пищи и агрессии врага. Более 34 тысячи горожан получили ранения, а 716 тысяч остались без крова.