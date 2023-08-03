"Россети" модернизируют инфраструктуру для новой трамвайной ветки на юге Екатеринбурга

3:39 Your browser does not support the audio element. Общество

В Екатеринбурге начинается комплексная модернизация, начатая одной из крупнейших мировых электроэнергетических компаний "Россети". В рамках этого амбициозного проекта планируется создать новый трамвайный маршрут в южной части города, который свяжет формирующийся жилой район Солнечный с другими ключевыми районами Екатеринбурга. В недавнем заявлении компании говорится, что проект включает в себя различные аспекты развития и адаптации инфраструктуры для создания новой системы общественного транспорта.

Фото: www.mos. ru

Это расширение предполагает не только прокладку трамвайных путей и создание необходимой инфраструктуры электроснабжения, но и стратегическую реконфигурацию существующих энергетических объектов, расположенных вдоль будущих трамвайных путей.

Реализация этого сложного проекта стала результатом совместной работы двух ключевых предприятий группы "Россети" — Уральского филиала Магистральных электрических сетей (МЭС Урала), отвечающего за управление высоковольтными электрическими сетями, и компании "Россети Урал", которой поручено выполнение работ по распределительным сетям. Такая синергия обеспечивает комплексный подход к разработке проекта и эффективную интеграцию новой трамвайной линии в существующую инфраструктуру города.

Одним из важных аспектов этой работы является установка прочных металлических опор в местах пересечения трамвайных путей с пятью высоковольтными линиями электропередачи напряжением от 220 до 500 кВт. Эти опоры обладают впечатляющей механической прочностью, позволяющей им выдерживать порывы ветра до 30 метров в секунду. Кроме того, участки четырёх воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВт будут переведены на тросовую конструкцию на расстоянии около 1,5 км.

В дополнение к физическим изменениям в городской электросети реализуется ряд усовершенствований. Проводится модернизация молниеотводов и изоляторов, а также релейной защиты и автоматики на опорной подстанции 500 кВт "Южная" — важнейшем энергоузле Екатеринбурга. Кроме того, в распределительной сети планируется построить тяговую подстанцию мощностью 0,7 МВт. Эта подстанция будет служить важнейшим источником питания для трамвайной линии, протянувшейся от петли улицы Окружной до микрорайона Солнечный.

Данное мероприятие — не первый случай вклада "Россетей" в развитие городского электротранспорта в Екатеринбурге. В 2021 году компания сыграла решающую роль в интеграции скоростного трамвая, соединившего Екатеринбург и Верхнюю Пышму. За пределами Екатеринбурга компания принимала участие в создании новых маршрутов электробусов, расширении сети метрополитена и даже в создании водного электротранспорта в различных регионах.

Компания "Россети" представляет собой значимую фигуру в области распределения электроэнергии. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых организаций, такие как "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Подмосковье", "Россети Ленэнерго". Все эти структуры совместно работают над обеспечением прогресса и формированием будущего городской электрификации.

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