В Минздраве опровергли информацию о введении в РФ платной неотложной помощи

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство здравоохранения России твёрдо опровергает слухи о введении платной неотложной медицинской помощи в стране. Алексей Кузнецов, помощник руководителя министерства, дал комментарий по этому вопросу информационному агентству "Интерфакс".

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По ранее появившимся в СМИ данным, с 1 сентября некоторые медицинские услуги, включая неотложную помощь, должны были стать платными для населения. Однако Алексей Кузнецов заявил, что такие намерения отсутствуют у властей. По его словам, опубликованная информация "представляет собой всего лишь неквалифицированную оценку содержания нормативного акта". Подчеркнув, что как неотложная, так и плановая медицинская помощь останутся бесплатными.

"Никаких изменений в этой сфере не планируется", — добавил помощник руководителя Минздрава.

Касаясь вопросов вакцинации от COVID-19, Минздрав России предложил отказаться от всенародной вакцинации граждан и сохранить её лишь для уязвимых категорий населения. Министерство обосновывает свою инициативу тем, что в стране сформировался коллективный иммунитет, и эпидемическая обстановка с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

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