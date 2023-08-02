С 1 сентября некоторые медицинские услуги в России станут платными

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября текущего года ряд медицинских услуг в Российской Федерации переходит на платную модель. Это подтверждают авторитетные источники, в том числе эксперт по правовым вопросам Ирина Гриценко из коллегии адвокатов "Правовая политика".

Фото: Pravda.Ru

Переход на платную основу будет осуществляться в соответствии с постановлением правительства РФ № 736. Согласно этому официальному документу, с граждан будет взиматься плата за оказание экстренной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, если жизни пациента не угрожает непосредственная опасность. По словам Гриценко, "меры, предусмотренные постановлением, подчёркивают стремление правительства к повышению качества медицинского обслуживания в стране".

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