Скоро откроется новый участок Солнцевской линии метро

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Строительство станций "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" Солнцевской линии московского метрополитена будет завершено в ближайшие месяцы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 31 июля, во время осмотра станции "Пыхтино".

Фото: ya.ru

Собянин отметил, что специалисты уже приступили к монтажным и отделочным работам. По его словам, будет создан один из самых длинных радиусов в московском метрополитене, который составит около 30 км.

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