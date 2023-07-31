Строительство станций "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" Солнцевской линии московского метрополитена будет завершено в ближайшие месяцы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 31 июля, во время осмотра станции "Пыхтино".
Собянин отметил, что специалисты уже приступили к монтажным и отделочным работам. По его словам, будет создан один из самых длинных радиусов в московском метрополитене, который составит около 30 км.
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