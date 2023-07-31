Летняя жара пришла на Северо-Запад России

4:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Палящая погода установилась на этой неделе в ряде регионов Северо-Запада России благодаря антициклону с центром над Таймыром. По сообщениям центра погоды "Фобос" и региональных метеорологических служб, температура воздуха на 6-8 градусов выше средних значений и достигает +31 градуса Цельсия.

Фото: REX/ Shutterstock

На погоду Северо-Запада России будут оказывать влияние два барических образования: крупный мощный атлантический циклон, вращающийся над Скандинавией, и антициклон с центром над Таймыром, гребень которого вытянут на юго-запад и затронет северо-восточную часть Русской равнины. Циклон не будет существенно продвигаться на восток, его влияние ограничится западными территориями. Повсеместно будет преобладать теплая температура. В восточной части округа будет наблюдаться существенная аномалия температуры, которая останется на 6-8 градусов выше нормы, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобос", в понедельник, вторник и среду в Петербурге ожидаются кратковременные небольшие дожди, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов Цельсия. В четверг и пятницу дожди усилятся, температура немного понизится на 1-2 градуса, а порывы ветра могут достигать 10-12 метров в секунду.

По информации Карельского гидрометцентра, в первой половине августа средняя температура воздуха будет на пару градусов превышать средние многолетние значения. Несмотря на атмосферную неустойчивость и периодические кратковременные дожди, преобладающие дневные температуры будут колебаться от +18 до +23 градусов Цельсия, в отдельные дни первой и начала второй декады возможно достижение +24 - +28 градусов Цельсия. Ночные температуры будут колебаться от +9 до +15 градусов Цельсия.

В Новгородской области, по данным Новгородского гидрометцентра, погода будет характеризоваться переменной облачностью, кратковременными дождями, дневными температурами до +22...+27 градусов Цельсия. В соседней Псковской области будет несколько прохладнее - от +20 до +25 градусов Цельсия, также пройдут кратковременные дожди.

В Калининграде из-за преобладающего влияния циклона будет больше всего дождей, что приведет к ветреной и умеренно теплой погоде. Максимальная дневная температура составит от +19 до +23 градусов Цельсия, минимальная ночная температура будет колебаться от +13 до +18 градусов Цельсия. По сообщению регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели сохранится преимущественно дождливая погода.

В Мурманске погода будет улучшаться по мере продвижения недели. В понедельник и вторник по-прежнему будет дождливо и пасмурно, а температура воздуха составит всего +15 - +16 градусов Цельсия. Однако вторая половина недели будет более солнечной, и температура воздуха повысится до +24-26 градусов Цельсия.

В Архангельской области установится жаркая погода, сопровождаемая кратковременными дождями и грозами. Ночная температура колеблется от +11 до +18 градусов Цельсия, а дневные температуры могут подниматься от +23 до +30 градусов Цельсия. В Ненецком автономном округе в начале недели также будет теплая погода, местами пройдут дожди и грозы. Ночные температуры составят около +21 градуса Цельсия, а дневные могут достигать +31 градуса Цельсия. В прибрежных районах будет прохладнее - от +16 до +21 градуса Цельсия.

В Вологде большую часть недели возможен небольшой дождь при переменной облачности и температуре от +24 до +26 градусов Цельсия. Однако в пятницу ожидаются грозы с температурой +23 градуса Цельсия и порывистым ветром. В Сыктывкаре теплая погода с повышенной вероятностью дождя установится в среду и четверг, температура воздуха составит от +22 до +24 градусов Цельсия. В остальные дни температура будет держаться в районе +26 градусов Цельсия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.