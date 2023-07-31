Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Флорида: Пойман огромный питон с шестьюдесятью яйцами в теле
Газета.Ru: Запад не желает Украине поражения, но и победы тоже
Полковник Баранец назвал особенности российской системы РЭБ "Сапфир"
Марков прокомментировал историю маньяка из Челябинской области
Женщина нашла на пляже останки русалки
Диетолог Марина Сорокина назвала напиток, который успешно восстанавливает клетки печени
В России растет спрос на китайские автомобили
В РФ появились в продаже хетчбэки GAC Aion Y Plus за 2,5 млн рублей
МК: односельчане челябинского маньяка рассказали о страхе от его дома

Летняя жара пришла на Северо-Запад России

4:45
Общество

Палящая погода установилась на этой неделе в ряде регионов Северо-Запада России благодаря антициклону с центром над Таймыром. По сообщениям центра погоды "Фобос" и региональных метеорологических служб, температура воздуха на 6-8 градусов выше средних значений и достигает +31 градуса Цельсия.

Летняя жара пришла на Северо-Запад России
Фото: REX/ Shutterstock

На погоду Северо-Запада России будут оказывать влияние два барических образования: крупный мощный атлантический циклон, вращающийся над Скандинавией, и антициклон с центром над Таймыром, гребень которого вытянут на юго-запад и затронет северо-восточную часть Русской равнины. Циклон не будет существенно продвигаться на восток, его влияние ограничится западными территориями. Повсеместно будет преобладать теплая температура. В восточной части округа будет наблюдаться существенная аномалия температуры, которая останется на 6-8 градусов выше нормы, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобос", в понедельник, вторник и среду в Петербурге ожидаются кратковременные небольшие дожди, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов Цельсия. В четверг и пятницу дожди усилятся, температура немного понизится на 1-2 градуса, а порывы ветра могут достигать 10-12 метров в секунду.

По информации Карельского гидрометцентра, в первой половине августа средняя температура воздуха будет на пару градусов превышать средние многолетние значения. Несмотря на атмосферную неустойчивость и периодические кратковременные дожди, преобладающие дневные температуры будут колебаться от +18 до +23 градусов Цельсия, в отдельные дни первой и начала второй декады возможно достижение +24 - +28 градусов Цельсия. Ночные температуры будут колебаться от +9 до  +15 градусов Цельсия.

В Новгородской области, по данным Новгородского гидрометцентра, погода будет характеризоваться переменной облачностью, кратковременными дождями, дневными температурами до +22...+27 градусов Цельсия. В соседней Псковской области будет несколько прохладнее - от +20 до +25 градусов Цельсия, также пройдут кратковременные дожди.

В Калининграде из-за преобладающего влияния циклона будет больше всего дождей, что приведет к ветреной и умеренно теплой погоде. Максимальная дневная температура составит от +19 до +23 градусов Цельсия, минимальная ночная температура будет колебаться от +13 до +18 градусов Цельсия. По сообщению регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели сохранится преимущественно дождливая погода.

В Мурманске погода будет улучшаться по мере продвижения недели. В понедельник и вторник по-прежнему будет дождливо и пасмурно, а температура воздуха составит всего +15 - +16 градусов Цельсия. Однако вторая половина недели будет более солнечной, и температура воздуха повысится до +24-26 градусов Цельсия.

В Архангельской области установится жаркая погода, сопровождаемая кратковременными дождями и грозами. Ночная температура колеблется от +11 до +18 градусов Цельсия, а дневные температуры могут подниматься от +23 до +30 градусов Цельсия. В Ненецком автономном округе в начале недели также будет теплая погода, местами пройдут дожди и грозы. Ночные температуры составят около +21 градуса Цельсия, а дневные могут достигать +31 градуса Цельсия. В прибрежных районах будет прохладнее - от +16 до +21 градуса Цельсия.

В Вологде большую часть недели возможен небольшой дождь при переменной облачности и температуре от +24 до +26 градусов Цельсия. Однако в пятницу ожидаются грозы с температурой +23 градуса Цельсия и порывистым ветром. В Сыктывкаре теплая погода с повышенной вероятностью дождя установится в среду и четверг, температура воздуха составит от +22 до +24 градусов Цельсия. В остальные дни температура будет держаться в районе +26 градусов Цельсия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
В России растет спрос на китайские автомобили
МК: односельчане челябинского маньяка рассказали о страхе от его дома
Летняя жара пришла на Северо-Запад России
Как избавиться от назойливых насекомых летом
Президент России подписал закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии
Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек
Женщина продала свой дом, чтобы сделать подтяжку лица
Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам
В сети распространили видео с якобы плачущим главой Минфина Нигера
Число поездок в Whoosh за семь месяцев выросло на 95%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников