Охлобыстину предложили выдвигаться в Госдуму, чтобы защищать права героев "Русской Весны"

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин ответил на предложение "братьев ополченцев Донбасса" стать депутатом Госдумы РФ.

Фото: ya.ru

Звезда сериала "Интерны" поблагодарил за предложение, но отказадся от участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

"Защищать на законодательном уровне права героев Русской Весны и их семей была бы для меня высокая честь", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Артист заявил, что сейчас не существует такой партии, которую он хотел бы представлять. Он объяснил, что ему требуется разрешение патриарха Кирилла на занятие публичной политикой.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что Россия "сползла в мутные 70-е".

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Иван Охлобыстин. Мой герой