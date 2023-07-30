Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр обороны Италии Крозетто не исключил принятие политического решения по Украине в связи с серьёзными проблемами у боевиков ВСУ
Взрыв ракеты в Таганроге: число пострадавших возросло до 22 человек
В Китае представлена новая площадка Long Trade по продвижению торговли с Россией
Подполковник ВС США Шаффер: контрнаступление боевиков ВСУ погубила некомпетентность Зеленского
Shot: певица Натали назвала причину смерти мужа Александра Рудина
Президент РФ Владимир Путин снял все претензии Польши одним анекдотом
Цеков: киевский режим атакует Крым и Москву беспилотниками для поддержания боевого духа
МК: хирург Выступец поставил неутешительный диагноз Алле Пугачёвой в Юрмале
Daily Express: Великобритания готовит спецназ ВСУ к захвату Крыма до Рождества

Охлобыстину предложили выдвигаться в Госдуму, чтобы защищать права героев "Русской Весны"

0:43
Общество

Иван Охлобыстин ответил на предложение "братьев ополченцев Донбасса" стать депутатом Госдумы РФ.

Охлобыстину предложили выдвигаться в Госдуму, чтобы защищать права героев "Русской Весны"
Фото: ya.ru

Звезда сериала "Интерны" поблагодарил за предложение, но отказадся от участия в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

"Защищать на законодательном уровне права героев Русской Весны и их семей была бы для меня высокая честь", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Артист заявил, что сейчас не существует такой партии, которую он хотел бы представлять. Он объяснил, что ему требуется разрешение патриарха Кирилла на занятие публичной политикой. 

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что Россия "сползла в мутные 70-е".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Иван Охлобыстин. Мой герой
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Вписались не туда: китайцы окатили Европу холодным душем

В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.

РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
Системная работа началась: уничтожено Управление СБУ в Днепропетровске
Российские ракеты прервали праздник в здании СБУ в Днепропетровске
Удар по зданию СБУ в Днепропетровске: подробности
Боевик ВСУ сдался в плен на автомобиле, гружёной ПЗРК
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Момент прилёта дрона ВСУ в башню Москва-сити попал на видео
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Итоги изучения техники НАТО подтвердили догадки
Последние материалы
Охлобыстину предложили выдвигаться в Госдуму, чтобы защищать права героев "Русской Весны"
Подполковник ВС США Шаффер: контрнаступление боевиков ВСУ погубила некомпетентность Зеленского
Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель
Shot: певица Натали назвала причину смерти мужа Александра Рудина
Президент РФ Владимир Путин снял все претензии Польши одним анекдотом
Цеков: киевский режим атакует Крым и Москву беспилотниками для поддержания боевого духа
МК: хирург Выступец поставил неутешительный диагноз Алле Пугачёвой в Юрмале
Daily Express: Великобритания готовит спецназ ВСУ к захвату Крыма до Рождества
Зрители массово ушли с концерта Семёна Слепакова* в Юрмале
Экс-советник Кучмы Соскин: из-за действий Зеленского Украину ждёт гражданская война
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников