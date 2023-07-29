Большинство участников чатов (любого пола и возраста) изучают профили друг друга для оценки сексуальности собеседника — даже будучи замужем или женатыми, сообщает TimesRu.
Как сообщили психологи в ходе телеконференции "Тенденции новых социальных медиа-2023", целых 92% пользователей "разглядывают фотографии на юзерпиках (аватарках) в профиле незнакомого собеседника, оценивая его (её) сексуальную привлекательность". Это делают даже замужние женщины и женатые мужчины!
Эксперты отметили, что чаще всего этим занимаются:
Специалисты предупредили — в некоторых случаях это приводит к "киберсталкингу" — когда незнакомый человек начинает искать или даже домогаться до понравившегося человека.
Впрочем, они добавили — в сотнях случаях это также приводило "к реальной встрече, знакомству, интиму и даже отношениям".
Добавим, что турецкие СМИ рассказали о похожей "забаве" мигрантов из стран Африки — беженцы находят девушек и женщин (местных и туристок) и пристают к ним.
Также мигранты обсуждают фото женщин, отправляя их в свой "мужской чат" на 70 тысяч (!!!) участников, где те оцениваются по четырем критериям "бейби" (красивая)", "так себе", "проститутка" и "страшная, толстуха".
Также эксперты озвучили данные анонимных опросов в соцсетях:
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.