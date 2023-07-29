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Психологи: от 62% до 89% участников чатов изучают ваши фото

2:00
Общество

Большинство участников чатов (любого пола и возраста) изучают профили друг друга для оценки сексуальности собеседника — даже будучи замужем или женатыми, сообщает TimesRu.

Психологи: от 62% до 89% участников чатов изучают ваши фото
Фото: Telegram: Чат знакомств России

Как сообщили психологи в ходе телеконференции "Тенденции новых социальных медиа-2023", целых 92% пользователей "разглядывают фотографии на юзерпиках (аватарках) в профиле незнакомого собеседника, оценивая его (её) сексуальную привлекательность". Это делают даже замужние женщины и женатые мужчины!

Эксперты отметили, что чаще всего этим занимаются:

  • люди с избытком свободного времени,
  • стоящие в пробках,
  • домохозяйки,
  • таксисты,
  • отдыхающие,
  • "скучающие от безделья",
  • ищущие партнера для отношений,
  • мигранты.

Специалисты предупредили — в некоторых случаях это приводит к "киберсталкингу" — когда незнакомый человек начинает искать или даже домогаться до понравившегося человека.

Впрочем, они добавили — в сотнях случаях это также приводило "к реальной встрече, знакомству, интиму и даже отношениям".

Добавим, что турецкие СМИ рассказали о похожей "забаве" мигрантов из стран Африки — беженцы находят девушек и женщин (местных и туристок) и пристают к ним.

Также мигранты обсуждают фото женщин, отправляя их в свой "мужской чат" на 70 тысяч (!!!) участников, где те оцениваются по четырем критериям "бейби" (красивая)", "так себе", "проститутка" и "страшная, толстуха".

Также эксперты озвучили данные анонимных опросов в соцсетях:

  • 62% девушек и женщин оценивали мужчин-участников чата с точки зрения симпатичности и привлекательности
  • 89% мужчин делали то же самое,
  • около 29% даже делали из фотографий (аватарок) выводы "доверять словам этого человека или нет".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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