Психологи: от 62% до 89% участников чатов изучают ваши фото

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Большинство участников чатов (любого пола и возраста) изучают профили друг друга для оценки сексуальности собеседника — даже будучи замужем или женатыми, сообщает TimesRu.

Фото: Telegram: Чат знакомств России

Как сообщили психологи в ходе телеконференции "Тенденции новых социальных медиа-2023", целых 92% пользователей "разглядывают фотографии на юзерпиках (аватарках) в профиле незнакомого собеседника, оценивая его (её) сексуальную привлекательность". Это делают даже замужние женщины и женатые мужчины!

Эксперты отметили, что чаще всего этим занимаются:

люди с избытком свободного времени,

стоящие в пробках,

домохозяйки,

таксисты,

отдыхающие,

"скучающие от безделья",

ищущие партнера для отношений,

мигранты.

Специалисты предупредили — в некоторых случаях это приводит к "киберсталкингу" — когда незнакомый человек начинает искать или даже домогаться до понравившегося человека.

Впрочем, они добавили — в сотнях случаях это также приводило "к реальной встрече, знакомству, интиму и даже отношениям".

Добавим, что турецкие СМИ рассказали о похожей "забаве" мигрантов из стран Африки — беженцы находят девушек и женщин (местных и туристок) и пристают к ним.

Также мигранты обсуждают фото женщин, отправляя их в свой "мужской чат" на 70 тысяч (!!!) участников, где те оцениваются по четырем критериям "бейби" (красивая)", "так себе", "проститутка" и "страшная, толстуха".

Также эксперты озвучили данные анонимных опросов в соцсетях:

62% девушек и женщин оценивали мужчин-участников чата с точки зрения симпатичности и привлекательности

89% мужчин делали то же самое,

около 29% даже делали из фотографий (аватарок) выводы "доверять словам этого человека или нет".

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