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ЮНЕСКО требует запретить смартфоны в школах

1:42
Общество

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в своем недавнем заявлении, о котором сообщает The Guardian, призвала к повсеместному запрету смартфонов в учебных заведениях.

ЮНЕСКО требует запретить смартфоны в школах
Фото: pixabay.com

Эксперты организации считают, что широкое распространение современных гаджетов среди учащихся приводит к снижению дисциплины в классе, снижению эффективности обучения и кибербуллингу.

В докладе ЮНЕСКО, посвященном этой теме, приводятся данные, свидетельствующие о снижении качества образования и эмоциональной устойчивости детей из-за чрезмерного использования смартфонов. Кроме того, эксперты утверждают, что, несмотря на потенциал современных технологий в обучении миллионов людей по всему миру, бесконтрольное или неправильное использование этих устройств отвлекает школьников от учёбы и существенно снижает успеваемость.

В документе говорится: "Не все изменения являются прогрессом. Если что-то можно сделать, это ещё не значит, что так и должно быть".

Кроме того, ЮНЕСКО обращает внимание на резкое неравенство в распространении технологических инноваций в мире, в результате чего многие люди не имеют доступа к таким достижениям.

С появлением смартфонов эти портативные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако их внедрение в учебные аудитории вызывает опасения по поводу их негативного влияния на образование. Хотя смартфоны могут быть мощным образовательным инструментом, их неправильное использование может нарушить учебную среду и помешать общему развитию учащихся.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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