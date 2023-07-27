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В Москве за минувшие полгода почти на треть сократилось число автомобильных краж

2:36
Общество

В Москве отмечается значительное снижение числа краж автомобилей: за первое полугодие этого года их количество сократилось почти на треть. Кроме того, в городе сократилось количество зарегистрированных случаев вооруженных нападений и краж банковских карт. Такую позитивную информацию сообщили ТАСС в пресс-службе ГУВД Москвы по итогам расширенного совещания руководящего состава, на котором были рассмотрены оперативные показатели работы правоохранительных органов за первое полугодие 2023 года.

В Москве за минувшие полгода почти на треть сократилось число автомобильных краж
Фото: facebook.com

Благодаря реализации различных эффективных мер на территории города, в Москве удалось снизить количество преступлений. В частности, число убийств сократилось на 16%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 7%, изнасилований — на 13%, вооруженных нападений — на 24%, квартирных краж — на 16%, угонов транспортных средств — на 29%. Кроме того, заметно снизилось количество краж с банковских карт — на 15%. Пресс-служба ГУВД Москвы подчеркивает значимость этих достижений.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года ГУВД Москвы сообщило о впечатляющем росте раскрываемости преступлений на 35,7% по сравнению с предыдущими годами. Всего за этот период было раскрыто 1523 преступления, совершенных организованными преступными группами, что свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов.

Московская полиция сыграла важнейшую роль в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности граждан во время проведения более 17 тыс. массовых мероприятий в городе. В общей сложности эти мероприятия собрали более 10 млн человек, что говорит об успешной работе органов власти по организации массовых мероприятий без ущерба для общественной безопасности.

Помимо борьбы с преступностью, сотрудники московской милиции занимаются оказанием важнейших услуг населению. За прошедший период было отработано более 960 тыс. заявок на оказание услуг, что свидетельствует об эффективности работы ГУВД по оперативному удовлетворению потребностей граждан.

По результатам проведённых опросов, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг достиг впечатляющих 97,7%.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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