Лукашенко предложил перестроить работу своих дипломатов с ООН

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением пересмотреть порядок работы дипломатов страны в ООН по аналогии с организацией, которую используют западные страны, занявшие враждебную позицию по отношению к Минску.

Фото: www.vesti.ru

"Например, если западные страны практически отказались от сотрудничества с нами, что ж, тогда мы сегодня перенаправляем наших дипломатов на те направления, где нам нужно работать, где нужно укреплять ситуацию и обстановку. Может быть, стоит подумать о том, чтобы сделать то же самое с ООН и поставить их в один ряд с западными странами?"

Заявление Лукашенко было передано информационным агентством БелТА по итогам встречи с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым.

По окончании встречи Рыбаков сообщил, что белорусский президент дал несколько указаний по активизации работы представительства Беларуси в ООН.

"Мы будем продолжать эту работу. Есть несколько направлений, по которым мы работаем очень успешно. Поэтому мы будем продолжать активно сотрудничать с государствами и продвигать наши национальные интересы", — заявил дипломат.

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