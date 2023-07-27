Качество на первом месте. Определён лидер по доступности связи в метро

2:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В шумной Москве, где связь играет ключевую роль, "умные алгоритмы" определяют способы предоставления мобильного Интернета абонентам. В результате исследования, проведенного компанией DMTEL, был выявлен оператор мобильной связи, занимающий первое место по доступности Интернета и качеству потокового видео YouTube в системе метрополитена.

Фото: https://www.iphones.ru/iNotes/fakty-o-metro-02-16-2022

Это новаторское исследование является первым в своем роде в условиях Московского метрополитена.

Значение надёжной скорости

Как сообщается в пресс-релизе "Билайн", незначительное отклонение в скорости загрузки данных оказывает минимальное влияние на конечных пользователей. В мире, где услуги, требующие скорости выше 12 Мбит/с, пока еще мало распространены, действительно важно, чтобы абоненты стабильно получали 10-12 Мбит/с везде, где бы они ни находились.

В исследовании DMTEL отмечается, что "Билайн" занимает первое место по качеству передачи потокового видео с YouTube, что подчеркивает значимость надежной скорости над пропускной способностью.

Расширение возможностей клиентов с помощью интеллектуальных алгоритмов

Одной из главных причин успеха "Билайн" является внедрение "умных алгоритмов" в сетевую инфраструктуру. Эти алгоритмы расширяют возможности клиентов, предоставляя им именно ту полосу пропускания, которая им необходима в режиме реального времени.

Благодаря такому динамическому подходу абоненты получают необходимую пропускную способность именно тогда, когда и где им это нужно. Кроме того, "Билайн" может похвастаться самым высоким среди всех операторов уровнем доступности радиосети, что делает упор на непрерывность обслуживания, которая зачастую важнее скорости.

Беспрецедентная стабильность на Московской кольцевой линии

В марте 2023 года информационно-аналитическое агентство "Telecom Daily" провело исследование, по результатам которого "Билайн" стал лидером по стабильности и бесперебойности работы мобильного Интернета на Московской кольцевой линии.

Даже во время движения поездов клиенты "Билайн" получают бесперебойную связь и комфортную работу в Интернете.

Оценка методики

Однако у некоторых экспертов вызывает вопросы методика оценки, использованная в исследовании. По их мнению, отсутствие таких важных показателей, как ping, качество голосовых вызовов и скорость загрузки данных, снижает общую оценку.

При проектировании и модернизации своей сетевой инфраструктуры "Билайн" неизменно уделяет этим показателям большое внимание. Ведь клиенты компании не только скачивают данные, но и совершают голосовые вызовы, загружают контент, что делает эти показатели важными для комплексной оценки.

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