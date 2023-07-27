В шумной Москве, где связь играет ключевую роль, "умные алгоритмы" определяют способы предоставления мобильного Интернета абонентам. В результате исследования, проведенного компанией DMTEL, был выявлен оператор мобильной связи, занимающий первое место по доступности Интернета и качеству потокового видео YouTube в системе метрополитена.
Это новаторское исследование является первым в своем роде в условиях Московского метрополитена.
Как сообщается в пресс-релизе "Билайн", незначительное отклонение в скорости загрузки данных оказывает минимальное влияние на конечных пользователей. В мире, где услуги, требующие скорости выше 12 Мбит/с, пока еще мало распространены, действительно важно, чтобы абоненты стабильно получали 10-12 Мбит/с везде, где бы они ни находились.
В исследовании DMTEL отмечается, что "Билайн" занимает первое место по качеству передачи потокового видео с YouTube, что подчеркивает значимость надежной скорости над пропускной способностью.
Одной из главных причин успеха "Билайн" является внедрение "умных алгоритмов" в сетевую инфраструктуру. Эти алгоритмы расширяют возможности клиентов, предоставляя им именно ту полосу пропускания, которая им необходима в режиме реального времени.
Благодаря такому динамическому подходу абоненты получают необходимую пропускную способность именно тогда, когда и где им это нужно. Кроме того, "Билайн" может похвастаться самым высоким среди всех операторов уровнем доступности радиосети, что делает упор на непрерывность обслуживания, которая зачастую важнее скорости.
В марте 2023 года информационно-аналитическое агентство "Telecom Daily" провело исследование, по результатам которого "Билайн" стал лидером по стабильности и бесперебойности работы мобильного Интернета на Московской кольцевой линии.
Даже во время движения поездов клиенты "Билайн" получают бесперебойную связь и комфортную работу в Интернете.
Однако у некоторых экспертов вызывает вопросы методика оценки, использованная в исследовании. По их мнению, отсутствие таких важных показателей, как ping, качество голосовых вызовов и скорость загрузки данных, снижает общую оценку.
При проектировании и модернизации своей сетевой инфраструктуры "Билайн" неизменно уделяет этим показателям большое внимание. Ведь клиенты компании не только скачивают данные, но и совершают голосовые вызовы, загружают контент, что делает эти показатели важными для комплексной оценки.
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