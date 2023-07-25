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Пользователи Сети восхитились кадрами из Кронштадта, на которых Путин общается с россиянами

1:14
Общество

По социальным сетям активно распространяется видеозапись, на которой видно, как российский лидер Владимир Путин общается с гражданами страны в Кронштадте.

Пользователи Сети восхитились кадрами из Кронштадта, на которых Путин общается с россиянами
Фото: Matti Matikainen/Xinhua

Соответствующие кадры разместил в своём Twitter* журналист из Ирландии Чей Боуз. Он обратил внимание на то, что Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко остановился на площади у Кронштадтского морского собора, чтобы сфотографироваться и поговорить с рядовыми россиянами. Эта видеозапись вызвала бурные обсуждения.

Как подчеркнул один из пользователей, главы России и Белоруссии, вероятно, приятно удивили граждан РФ на территории Кронштадта. Другой комментатор назвал Путина заботливым и любящим человеком, защищающим народ России.

"Настоящий лидер", — резюмировал читатель.

Некоторые пользователи добавили, что хотели бы познакомиться с Путиным. По их словам, президент РФ является политиком, которому можно доверять.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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"А можно с вами сфотографироваться?" // Лукашенко и Путин в Кронштадте. Общение с людьми
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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