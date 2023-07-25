По социальным сетям активно распространяется видеозапись, на которой видно, как российский лидер Владимир Путин общается с гражданами страны в Кронштадте.
Соответствующие кадры разместил в своём Twitter* журналист из Ирландии Чей Боуз. Он обратил внимание на то, что Путин вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко остановился на площади у Кронштадтского морского собора, чтобы сфотографироваться и поговорить с рядовыми россиянами. Эта видеозапись вызвала бурные обсуждения.
Как подчеркнул один из пользователей, главы России и Белоруссии, вероятно, приятно удивили граждан РФ на территории Кронштадта. Другой комментатор назвал Путина заботливым и любящим человеком, защищающим народ России.
"Настоящий лидер", — резюмировал читатель.
Некоторые пользователи добавили, что хотели бы познакомиться с Путиным. По их словам, президент РФ является политиком, которому можно доверять.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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